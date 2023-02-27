Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 февраля 2023 12:03

В Тульской области грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Источник:kp.ru
В Тульской области грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

В Тульской области грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем

Фото: материалы пресс-служб

22 февраля на 315-м километре автодороги М-4 «Дон» городского округа города Ефремова Тульской области 52-летний мужчина, управляя автомобилем ЛУИДОР 3010GD, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель Renault. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.