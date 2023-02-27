В Тульской области грузовик проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Фото: материалы пресс-служб

22 февраля на 315-м километре автодороги М-4 «Дон» городского округа города Ефремова Тульской области 52-летний мужчина, управляя автомобилем ЛУИДОР 3010GD, на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Duster, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель Renault. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.