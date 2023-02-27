Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий Фото: материалы пресс-служб

Вечером 27 февраля с сохранением ночью и днем 28 февраля 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: на дорогах - местами небольшой снег, гололедица, порывы ветра могут достигать от 7 до 12 м/с. Все это вызовет осложнение дорожно-транспортной обстановки. Возможен гололед.

Тульская Госавтоинспекция отмечает, что в сложных метеорологических условиях необходимо руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а обеспечивающей безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.