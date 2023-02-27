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НовостиОбщество27 февраля 2023 11:47

Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Сотрудники ведомства призывают водителей быть аккуратными на дороге, контролировать управляемость автомобиля
Игорь КОПЫТОВ
Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Тульская Госавтоинспекция предупреждает об ухудшении погодных условий

Фото: материалы пресс-служб

Вечером 27 февраля с сохранением ночью и днем 28 февраля 2023 года на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий: на дорогах - местами небольшой снег, гололедица, порывы ветра могут достигать от 7 до 12 м/с. Все это вызовет осложнение дорожно-транспортной обстановки. Возможен гололед.

Тульская Госавтоинспекция отмечает, что в сложных метеорологических условиях необходимо руководствоваться не максимально разрешенной скоростью движения, а обеспечивающей безопасность в складывающейся обстановке. Следует воздержаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения.