Уполномоченный по правам детей в Тульской области попала в санкционный список Украины

Уполномоченный по правам детей в Тульской области попал в санкционный список Украины Фото: Игорь КОПЫТОВ

В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам детей ряда регионов. Помимо тульского детского омбудсмена под запрет попали ее коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставропольского края, Белгородской, Воронежской областей и ряда других регионов России.

Санкции, действующие 50 лет, предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.