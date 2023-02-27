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НовостиОбщество27 февраля 2023 12:18

Уполномоченный по правам детей в Тульской области попала в санкционный список Украины

Наталье Зыковой теперь запрещен въезд в эту страну на 50 лет
Игорь КОПЫТОВ
Уполномоченный по правам детей в Тульской области попал в санкционный список Украины

Уполномоченный по правам детей в Тульской области попал в санкционный список Украины

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В документе не указаны должности лиц, в отношении которых вводятся санкции, но персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам детей ряда регионов. Помимо тульского детского омбудсмена под запрет попали ее коллеги из Санкт-Петербурга, Москвы, Ставропольского края, Белгородской, Воронежской областей и ряда других регионов России.

Санкции, действующие 50 лет, предусматривают запрет въезда на Украину, блокировку активов, запрет вывода капиталов за пределы страны.