Прокуратура помогла с освещением придомовых территорий жителям Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура города Донского провела проверку исполнения жилищного законодательства и выяснила, что придомовые территории 5 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Северо-Задонск города Донского, не освещались в темное время суток.

Через суд ООО УК «Мастер Дон» обязали установить над входами в подъезды светильники. Теперь придомовые территории освещаются надлежащим образом.