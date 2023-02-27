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НовостиОбщество27 февраля 2023 10:41

Прокуратура помогла с освещением придомовых территорий жителям Донского Тульской области

Об этом ведомство попросили сами жильцы микрорайона
Игорь КОПЫТОВ
Прокуратура помогла с освещением придомовых территорий жителям Донского Тульской области

Прокуратура помогла с освещением придомовых территорий жителям Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура города Донского провела проверку исполнения жилищного законодательства и выяснила, что придомовые территории 5 многоквартирных домов, расположенных в микрорайоне Северо-Задонск города Донского, не освещались в темное время суток.

Через суд ООО УК «Мастер Дон» обязали установить над входами в подъезды светильники. Теперь придомовые территории освещаются надлежащим образом.