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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 9:58

Безработный туляк воспользовался найденной картой и теперь ему грозит срок до 6 лет

В Туле сотрудники полиции установили подозреваемого в краже денег
Игорь КОПЫТОВ
Безработный туляк воспользовался найденной картой и теперь ему грозит срок до 6 лет

Безработный туляк воспользовался найденной картой и теперь ему грозит срок до 6 лет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жертвой преступления стала 37-летняя местная жительница, которая оставила карту в неустановленном месте, после чего с нее произошло списание 2 тысяч 303 рублей.

Полицейским удалось установить личность злоумышленника. Им оказался 31-летний нигде не работающий туляк, который и оплатил за чужой счет покупки в магазинах.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», согласно которому, независимо от суммы похищенного, поступок является тяжким преступлением и наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.