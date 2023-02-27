54 нетрезвых водителя задержаны сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области на минувших праздничных днях Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Практически половина остановленных сотрудниками ГИБДД - 26 водителей — оказались за рулем в состоянии опьянения, еще 6 при этом оказались без водительских прав.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования оштрафованы 15 человек, а еще пятеро опять же не имели права вообще управлять авто.

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы уже по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.