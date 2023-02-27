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НовостиОбщество27 февраля 2023 9:14

54 нетрезвых водителя задержаны сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области на минувших праздничных днях

Управление транспортными средствами в состоянии опьянения – одно из самых грубых и опасных нарушений Правил дорожного движения
Игорь КОПЫТОВ
54 нетрезвых водителя задержаны сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области на минувших праздничных днях

54 нетрезвых водителя задержаны сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области на минувших праздничных днях

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Практически половина остановленных сотрудниками ГИБДД - 26 водителей — оказались за рулем в состоянии опьянения, еще 6 при этом оказались без водительских прав.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования оштрафованы 15 человек, а еще пятеро опять же не имели права вообще управлять авто.

Кроме того, в отношении двух водителей за рецидив действий собраны материалы уже по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.