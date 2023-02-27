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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:52

Пострадавшую в ДТП девушку доставили из Ефремова в Тулу вертолетом санавиации

Дорога заняла менее часа
Игорь КОПЫТОВ
Пострадавшую в ДТП девушку доставили из Ефремова в Тулу вертолетом санавиации

Пострадавшую в ДТП девушку доставили из Ефремова в Тулу вертолетом санавиации

Фото: материалы пресс-служб

Накануне 20-летняя девушка попала в аварию в Ефремове. Не справившись с управлением легкового автомобиля, она слетела с моста в овраг.

Бригада Ефремовской подстанции Центра медицины катастроф доставила пострадавшую в районную больницу. Однако после стабилизации состояния пострадавшей было принято решение о переводе пациентки в областную больницу на вертолете санитарной авиации. Полет занял 40 минут.