В Тульской области возбудили дело за сотрудничество с иностранным государством Фото: Алексей ФОКИН (фото)

31-летний гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Тульской области, инициативно установил контакт с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.