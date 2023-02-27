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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:10

В Тульской области возбудили дело за сотрудничество с иностранным государством

Противоправная деятельность пресечена региональным Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области возбудили дело за сотрудничество с иностранным государством

В Тульской области возбудили дело за сотрудничество с иностранным государством

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

31-летний гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Тульской области, инициативно установил контакт с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.