Житель Тулы задолжал 215 тысяч рублей алиментов на двух дочерей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

42-летний житель Тулы не платил алименты на двух несовершеннолетних дочерей, задолжав в итоге более 215 тысяч рублей. Мужчина от выполнения обязательств уклонялся, в связи с чем судебным приставом была проведена проверка имущественного положения должника. В результате было установлено, что у туляка имеется автомобиль «Fiat».

Неплательщику вручили требование о предоставлении машины для составления акта описи и ареста. Получив его, мужчина в кратчайшие сроки погасил весь долг.