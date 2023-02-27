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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:31

Житель Тулы задолжал 215 тысяч рублей алиментов на двух дочерей

Однако перспектива ареста автомобиля побудила его выплатить все долги
Игорь КОПЫТОВ
Житель Тулы задолжал 215 тысяч рублей алиментов на двух дочерей

Житель Тулы задолжал 215 тысяч рублей алиментов на двух дочерей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

42-летний житель Тулы не платил алименты на двух несовершеннолетних дочерей, задолжав в итоге более 215 тысяч рублей. Мужчина от выполнения обязательств уклонялся, в связи с чем судебным приставом была проведена проверка имущественного положения должника. В результате было установлено, что у туляка имеется автомобиль «Fiat».

Неплательщику вручили требование о предоставлении машины для составления акта описи и ареста. Получив его, мужчина в кратчайшие сроки погасил весь долг.