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НовостиЗвезды27 февраля 2023 7:41

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина тульские следователи проверят дом-музей Руднева в Люторичах

С такой просьбой в приемную Следкома России обратились общественники
Игорь КОПЫТОВ
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина тульские следователи проверят дом-музей Руднева в Люторичах

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина тульские следователи проверят дом-музей Руднева в Люторичах

Фото: материалы пресс-служб

В середине прошлого века в селе Люторичи тогда еще Епифанского уезда, а ныне Узловского района Тульской области был создан музей имени Николая Руднева. Герой Гражданской войны, офицер Русской императорской армии, родился здесь в 1894 году.

Однако сейчас дом-музей находится в плачевном состоянии: он заброшен, в мощениях хаотично разбросаны книги, портреты полководцев лежат среди мусора, а мемориальная доска в память о большевике выцвела и треснула.

Тульскому следственному управлению дано поручение провести процессуальную проверку и доложить о первоначально установленных обстоятельствах, а также о принятых по итогам проверки решениях. Также будет необходимо принять меры для восстановления заброшенного музея.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.