По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина тульские следователи проверят дом-музей Руднева в Люторичах Фото: материалы пресс-служб

В середине прошлого века в селе Люторичи тогда еще Епифанского уезда, а ныне Узловского района Тульской области был создан музей имени Николая Руднева. Герой Гражданской войны, офицер Русской императорской армии, родился здесь в 1894 году.

Однако сейчас дом-музей находится в плачевном состоянии: он заброшен, в мощениях хаотично разбросаны книги, портреты полководцев лежат среди мусора, а мемориальная доска в память о большевике выцвела и треснула.

Тульскому следственному управлению дано поручение провести процессуальную проверку и доложить о первоначально установленных обстоятельствах, а также о принятых по итогам проверки решениях. Также будет необходимо принять меры для восстановления заброшенного музея.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.