В Туле на Косой Горе прошли традиционные массовые старты «Лыжня Веденина» Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в лыжероллерном центре «Веденино» в Туле состоялась XXXIII областная массовая лыжная гонка имени двукратного чемпиона Олимпийских игр Вячеслава Петровича Веденина.

«Лыжня Веденина» – одно из самых масштабных зимних спортивных мероприятий в регионе. Забеги проводятся на дистанциях 1 км (для детей), 3 и 5 км (для юношей и девушек), 3, 5 и 10 км (для мужчин и женщин).

В этом году в лыжных гонках приняли участие более 600 человек. Наряду с любителями на старт традиционно вышли спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. Самому опытному из участников было 83 года, а самому юному – 5 лет.