Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки подростков в Туле Фото: соцсети

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как подросток подвергся толпой сверстников избиению возле торгового центра в Туле. По данным УМВД, пострадавший - 17-летний житель областного центра - получил незначительные ссадины.

Вместе с тем, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову организовать по данному факту проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.