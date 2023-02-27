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НовостиОбщество27 февраля 2023 6:40

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки подростков в Туле

Инцидент произошел на выходных на парковке возле ТЦ «Макси»
Игорь КОПЫТОВ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки подростков в Туле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту массовой драки подростков в Туле

Фото: соцсети

В социальных сетях появились видео, на которых видно, как подросток подвергся толпой сверстников избиению возле торгового центра в Туле. По данным УМВД, пострадавший - 17-летний житель областного центра - получил незначительные ссадины.

Вместе с тем, Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову организовать по данному факту проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.