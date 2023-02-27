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НовостиПроисшествия27 февраля 2023 6:34

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись тяжело груженный «КамАЗ» и «ВАЗ»

Обошлось без пострадавших
Игорь КОПЫТОВ
На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись тяжело груженный «КамАЗ» и «ВАЗ»

На Новомосковском шоссе в Туле столкнулись тяжело груженный «КамАЗ» и «ВАЗ»

Фото: соцсети

Вечером 26 февраля на Новомосковском шоссе в Туле, рядом с автобазой «Спецавтохозяйства», столкнулись коммунальная машина «КамАЗ» и «ВАЗ-2104».

Предположительно, груженный песком грузовик выезжал с прилегающей территории на разрешающий сигнал светофора, а легковушка ехала по шоссе. Вовремя затормозить у «четверки» не получилось. В результате столкновения «ВАЗ» получил сильные механические повреждения.

По данным УГИБДД по Тульской области, в ДТП обошлось без пострадавших.