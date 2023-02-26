Во время пожара в Щекино Тульской области эвакуировали 10 человек Фото: материалы пресс-служб

26 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице 2-я Луговая в Щекино произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 7 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 10 минут и эвакуировать 10 человек, из них 1 ребенок. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате квартира в комнате сгорела балконная дверь, стены и потолок закоптились по всей площади.