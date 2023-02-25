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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 14:55

На улице Овражной в Туле за 20 минут произошло 2 ДТП

Пострадали 2 человека
Источник:kp.ru
На улице Овражной в Туле за 20 минут произошло 2 ДТП

На улице Овражной в Туле за 20 минут произошло 2 ДТП

Фото: соцсети

24 февраля в 15:10 на улице Овражной в Туле 68-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которой которого находился 26-летний мужчина. В результате ДТП пострадал водитель немецкого автомобиля.

Спустя 20 минут, на этом же участке дороги, 57-летний мужчина, управляя автомобилем Lada, врезался в машину Volkswagen. В результате ДТП пострадал 53-летний пассажир автомобиля Volkswagen.

Обоим пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.