Тульский «АКМ» дважды уступил тольяттинской «Ладе» в матчах плей-офф Фото: материалы пресс-служб

В двух первых матчах 1/8 плей-офф финала Кубка Петрова "АКМ" проиграл "Ладе".

22 февраля состоялась первая игра на выезде. "АКМ" в упорной борьбе проиграл со счетом 4:3. Матч начался для туляков очень хорошо. На 9 минуте шайбу забросил Егор Яковлев, а на 25 минуте удвоил преимущество Глеб Петров. К сожалению, во втором периоде "АКМ" пропустил 3 раза: на 31, 37 и 39 минутах. В третьей двадцатиминутке Александр Кулагин смог сделать счет 3:3, но в самой концовке матча "Лада" забила победный гол.

23 февраля туляки сыграли свой второй матч. Хотя преимущество по броскам было у "АКМ", но победить не удалось. На 9 минуте шайбу забросил Дмитрий Цыганков, а в концовке второй двадцатиминутке тольяттинская команда смогла сравнять счет. Третий период стал богат на шайбы. Сначала "Лада" удвоила свое преимущество, но спустя 5 минут Максим Лазарев сделал счет равным. Играя в меньшинстве, туляки пропустили третью шайбу на 56 минуте матча. Общий счет встрече 3:2 в пользу "Лады".

Следующий матч пройдет 26 февраля на площадке АКМ.