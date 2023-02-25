В тульском экзотариуме пройдет День орнитолога

19 февраля отмечается профессиональный праздник людей, изучающих жизнь птиц во всех ее проявлениях – День орнитолога. В честь этого 28 февраля в тульском экзотариуме можно послушать итоги работы по анализу состояния редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красную книгу Тульской области, и подготовке раздела «Птицы» во втором издании Красной книги, которое выйдет в свет в 2023 году.

Также будут представлены результаты полученных наблюдений в ходе третьего сезона интернет-проекта по изучению зимующих птиц, а в ходе дня прозвучит анонс новых орнитологических проектов.

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