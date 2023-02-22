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НовостиОбщество22 февраля 2023 13:22

Неравнодушные жители хотят забрать кота-сфинкса, найденного в коробке в Тульской области

После публикации в редакцию "Комсомолки в Туле" поступают звонки от читателей, желающих его приютить
Источник:kp.ru
Неравнодушные жители хотят забрать кота, найденного в коробке в Тульской области

Неравнодушные жители хотят забрать кота, найденного в коробке в Тульской области

Фото: соцсети

Ранее мы сообщали, что в одной из деревень под Тулой фельдшер нашла запечатанную коробку с котом породы сфинкс. На данный момент кот находится в приюте «Любимец» и ждет своего часа попасть в добрые руки.

Желающим подарить кров животному необходимо обратиться за более подробной информацией о том, как это сделать, в ветеринарный центр по адресу: Тула, ул. Набережная, 3.

Телефон: +7 (4872) 71-11-27, +7 (920) 277-00-02.