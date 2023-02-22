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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 13:47

В Туле 20-летний представитель цыганского этноса украл электромясорубку и духи

Преступника задержала полиция
Источник:kp.ru
В Туле 20-летний представитель цыганского этноса украл электромясорубку и духи

В Туле 20-летний представитель цыганского этноса украл электромясорубку и духи

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В УМВД Тульской области поступили заявления от сотрудников сетевых магазинов по улице Пролетарской. В них была украдена парфюмерная продукция и электрическая мясорубка.

Личность преступника установили по записям камер видеонаблюдения. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 20-летний представитель цыганского этноса. Похищенные товары злоумышленник успел реализовать, но сознался в содеянном. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.