В Туле 20-летний представитель цыганского этноса украл электромясорубку и духи Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В УМВД Тульской области поступили заявления от сотрудников сетевых магазинов по улице Пролетарской. В них была украдена парфюмерная продукция и электрическая мясорубка.

Личность преступника установили по записям камер видеонаблюдения. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый 20-летний представитель цыганского этноса. Похищенные товары злоумышленник успел реализовать, но сознался в содеянном. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.