Жители Тульской области обогатили мошенников на 3 миллиона 869 тысячи 870 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

8 человек в возрасте от 20 до 74 лет, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 3 миллиона 440 тысяч 600 рублей.

Также, в полицию обратилась 70-летняя пожилая женщина. Ей на телефон поступали звонки о том, что её сестра стала виновницей дорожно-транспортного происшествия, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и забрал 200 тысяч рублей. Только после передачи денег пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников.

59-летний мужчина захотела приобрести автомобильный двигатель в интернете. Используя один из сайтов размещения объявлений, принадлежащий мошенникам, пострадавший лишился 119 тысяч рублей. В аналогичную ситуацию попал 44-летний мужчина, которых хотел продать мобильный телефон. Его обманули на 39 тысяч рублей.

41-летний житель Тулы лишился 71 тысячи 50 рублей, под предлогом оплаты поездки. Мужчина сообщил свои персональные данные мошенникам, после чего произошло списание с его банковского счёта.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.