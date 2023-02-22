Двое мужчин украли 500 тысяч рублей у 83-летней пенсионерки из Тулы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 октября 2022 года мужчины 1982 и 1987 года рождения, проживающие в Московской области, работают слесарями ООО «Жилищный ремонтный сервис». От имени работодателя они предложили 83-летней жительницы Тулы заменить в её квартире водопроводные и канализационные трубы. Увидев в процессе заключения договора и произведения расчета место хранения денежных средств, злоумышленники отвлекли потерпевшую и похитили 500 тысяч рублей.

Суд приговорил их к 1 году и 5 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также к наказанию в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.