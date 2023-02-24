Поэт и композитор, наш земляк, Геннадий Пономарев собирается записать диск песен о Туле Фото: Игорь КОПЫТОВ

Геннадий известен как исполнитель песен на стихи Серебряного века, а также как соавтор и супруг духовной певицы Жанны Бичевской. В прошлом году, в перерывах между гастролями, он начал давать регулярные концерты в своем родном городе, посетить которые может каждый.

Есть в репертуаре Пономарева и композиции о городе оружейников — про красоты Ясной Поляны, старые улочки центра.

«Я сам коренной туляк, родился здесь и прожил всю жизнь. Мой дом, мое родовое гнездо находится на улице Буденного, и я очень дорожу этим клочком земли, потому что это - моя Малая Родина, - признается он. - Ей я тоже хочу посвятить песню, а еще у меня есть композиция про Гоголевскую — с этой улицей меня связывает много воспоминаний из юности — по ней я ходил в школу, бегал на свидания.

Мои друзья-музыканты давно уже выпустили совместный диск песен о Туле. Получилось очень здорово! Вот и я решил тоже записать альбом, посвященный родному городу. Но это будет моя Тула, та, которую вижу я сам. Тем более, что она разительно изменилась за последние годы — по-настоящему расцвела!»