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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:36

Тульские врачи спасли женщину после двух клинических смертей

66-летняя жительница Тулы выписана домой
Источник:kp.ru
Тульские врачи спасли женщину после двух клинических смертей

Тульские врачи спасли женщину после двух клинических смертей

Фото: материалы пресс-служб

Пенсионерка была госпитализирована в реанимационное отделение областного кардиодиспансера с жалобами на учащённое сердцебиение и нехватку воздуха. Два дня врачи боролись за жизнь пациентки. На вторые сутки у пациентки произошло два эпизода аритмии. Нарушение ритма сердца врачи купировали разрядами электрического тока при помощи дефибриллятора. Сейчас состояние пациентки стабильно, она находится под наблюдением кардиологов.