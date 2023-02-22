Тульские врачи спасли женщину после двух клинических смертей Фото: материалы пресс-служб

Пенсионерка была госпитализирована в реанимационное отделение областного кардиодиспансера с жалобами на учащённое сердцебиение и нехватку воздуха. Два дня врачи боролись за жизнь пациентки. На вторые сутки у пациентки произошло два эпизода аритмии. Нарушение ритма сердца врачи купировали разрядами электрического тока при помощи дефибриллятора. Сейчас состояние пациентки стабильно, она находится под наблюдением кардиологов.