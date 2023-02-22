Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 февраля 2023 8:26

В Туле задержали водителя автомобиля Skoda с 1,5 кг растительного вещества

Его автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку
Источник:kp.ru
В Туле задержали водителя автомобиля Skoda с 1,5 кг растительного вещества

В Туле задержали водителя автомобиля Skoda с 1,5 кг растительного вещества

Фото: материалы пресс-служб

Мужчина, управляя автомобилем «Skoda Octavia» на улице Баташёвской, был остановлен сотрудниками полиции. На просьбу предъявить документы, туляк заблокировал двери и начал движение. Полицейским пришлось начать преследование. Для остановки пришлось выстрелить в задние колеса транспортного средства.

Нарушителем оказался 33-летний житель посёлка Ревякино, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования задержанный отказался. Автоинспекторы составили в отношении него административные протоколы по пяти статьям.

Кроме того, в ходе осмотра полицейские обнаружили свёрток с 20 граммами измельченного растения, а также 1,5 килограмма по месту проживания злоумышленника.

Суд приговорил правонарушителя к 7 суткам административного ареста.