Проезд по платному участку М-4 на территории Тульской области станет дороже Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Стоимость проезда по платным федеральным дорогам «Автодора» изменилась с 22 февраля.

Это связано с ежегодной индексацией тарифов, которая в 2023 году была запланирована на этот день.

В компании отметили, что проезд по всем платным участкам дороги М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара протяженностью 925 км на легковом автомобиле теперь обойдется в 2855-3510 рублей в зависимости от дня недели. При этом сохраняется программа лояльности, которая позволяет экономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.