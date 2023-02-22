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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 9:14

Во время пожара в Новомосковске Тульской области спасли 2 человека

Обошлось без пострадавших
Источник:kp.ru
Во время пожара в Новомосковске Тульской области спасли 2 человека

Во время пожара в Новомосковске Тульской области спасли 2 человека

Фото: материалы пресс-служб

22 февраля, в многоквартирном жилом доме на улице Генерала Белова в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехало 10 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 15 минут и эвакуировать 7 человек. Также звеном газодымозащитной службы спасено 2 человека. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара квартира выгорела по всей площади.