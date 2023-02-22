Жителя Тулы осудят за ДТП, в результате которого погиб человек Фото: материалы пресс-служб

17 октября 2022 года 39-летний мужчина, проживающий в Туле, в ночное время управлял автомобилем Chevrolet, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь с большой скоростью по автодороге М-2 «Крым» в Ленинском районе Тульской области, водитель столкнулся с попутным грузовым самосвалом. В результате ДТП 45-летний пассажир легкового автомобиля скончался на месте происшествия от полученных травм.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. В данный момент уголовное дело направлено Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.