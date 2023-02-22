Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 7:35

Масленица в Туле: 50 иностранных студентов ели блины и водили хороводы

Ежегодное мероприятие состоялось 21 февраля в молодежном центре "Родина"
Источник:kp.ru
В Туле 50 иностранных студентов отметили масленицу

В Туле 50 иностранных студентов отметили масленицу

Фото: материалы пресс-служб

В мероприятии приняли участие студенты из разных стран: Египта, Вьетнама, Монголии, Танзании, Замбии, Сьерра-Леоне, Таджикистана. Оно помогает иностранной молодежи поближе познакомиться с традициями и культурой страны, способствует развитию межнациональных отношений и толерантности.

Для пришедших была подготовлена праздничная программа с хороводами, играми, перетягиванием каната, народными песнями, танцами и чаепитием с ароматными блинами.