Масленица в Туле: 50 иностранных студентов ели блины и водили хороводы

В Туле 50 иностранных студентов отметили масленицу Фото: материалы пресс-служб

В мероприятии приняли участие студенты из разных стран: Египта, Вьетнама, Монголии, Танзании, Замбии, Сьерра-Леоне, Таджикистана. Оно помогает иностранной молодежи поближе познакомиться с традициями и культурой страны, способствует развитию межнациональных отношений и толерантности.

Для пришедших была подготовлена праздничная программа с хороводами, играми, перетягиванием каната, народными песнями, танцами и чаепитием с ароматными блинами.