Начальник отделения судебных приставов в Тульской области подозревается в 21 преступлении и получении взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Оказалось, что на протяжении двух последних лет начальник одного из отделений судебных приставов региона вынес 21 лицу заведомо незаконные постановления о привлечении их к административной ответственности, где находились заведомо ложные сведения о неисполнении этими лицами требований судебных приставов – исполнителей.

Также выявлены факты получения взятки и посредничества во взяточничестве за снятие запрета на регистрационные действия транспортного средства одного из должников. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений.