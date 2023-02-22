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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 6:51

Начальник отделения судебных приставов в Тульской области подозревается в 21 преступлении и получении взятки

СУ СК по Тульской области возбудил уголовные дела в отношении 33-летнего уполномоченного
Источник:kp.ru
Начальник отделения судебных приставов в Тульской области подозревается в 21 преступлении и получении взятки

Начальник отделения судебных приставов в Тульской области подозревается в 21 преступлении и получении взятки

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Оказалось, что на протяжении двух последних лет начальник одного из отделений судебных приставов региона вынес 21 лицу заведомо незаконные постановления о привлечении их к административной ответственности, где находились заведомо ложные сведения о неисполнении этими лицами требований судебных приставов – исполнителей.

Также выявлены факты получения взятки и посредничества во взяточничестве за снятие запрета на регистрационные действия транспортного средства одного из должников. В настоящее время устанавливаются обстоятельства совершенных преступлений.