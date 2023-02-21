Ольга Слюсарева и Илья Беспалов стали почетными гостями патриотического концерта с честь Дня защитника Отечества Фото: материалы пресс-служб

21 февраля 2023 года в честь праздника 23 февраля в ГКЗ прошёл патриотический митинг-концерт молодежных коллективов «Слава защитникам Отечества!». Его смогли посетить глава Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации города Илья Беспалов.

Перед начали концерта гости написали письма солдатам, которые в скором времени будут отправлены в зону ведения боевых действие.

Ольга Слюсарева поблагодарила молодых жителей региона и ветеранов за безграничную любовь к Родине, а также пожелала всем крепкого здоровья и благополучия.

«Наши доблестные военнослужащие, мобилизованные и добровольцы вновь встали на защиту Родины. Они каждый день совершают подвиги», - отметила она.

В свою очередь Илья Беспалов наградил студентов благодарственными письмами главы администрации города Тулы и обратился ко всем присутствующим:

«Мы гордимся всеми, кто сегодня защищает Родину, стоит плечом к плечу, оберегая Отчизну от внешнего врага. Важно помнить, что мы – сплоченный народ! Мы – вместе! Мы – сила! Низкий поклон и безмерная благодарность – ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции».