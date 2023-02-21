В Туле с начала года произошло 30 ДТП из-за выезда на встречную полосу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

ГИБДД по Тульской области сообщает, что выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения - одна из причин ДТП с тяжкими последствиями.

Они отмечают, что «встречка» не лучший способ сокращения времени пути.

Так, обгонять транспортное средство запрещается когда:

1. Транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия.

2. Транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево.

3. Водитель понимает, что после окончания обгона он не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

4. Транспортное средство, следующее за вашим, начало обгон.

Также обгон запрещается:

1. На регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной. 2. На пешеходных переходах.

3. На железнодорожных переездах и ближе, чем за 100 метров перед ними.

4. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.

5. В конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.