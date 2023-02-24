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НовостиЗвезды24 февраля 2023 12:11

В Тульский музей изобразительных искусств приедут шедевры из Краснодара, Воронежа и Калуги

Произойдет это в рамках обменных выставочных проектов
Игорь КОПЫТОВ
В Тульский музей изобразительных искусств приедут шедевры из Краснодара, Воронежа и Калуги

В Тульский музей изобразительных искусств приедут шедевры из Краснодара, Воронежа и Калуги

Фото: материалы пресс-служб

Так уже в конце февраля впервые из Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко привезут 24 картины авангардистов – Фалька, Рождественского, Розановой, Экстер, Моргунова и других мастеров.

Летом откроется выставка живописи и графики Александра Бучкури из фондов Воронежского областного художественного музея им. И.Н. Крамского.

В начале осени туляки познакомятся с творчеством великих мастеров западноевропейского искусства XVIII - начала XIX веков из фондов Калужского музея изобразительных искусств.