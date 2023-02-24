«Тайны Куликова поля» откроются тулякам на VR-квесте в пространстве «Археология» на улице Металлистов Фото: материалы пресс-служб

Сегодня, 24 февраля, в 12:00 и 15:00 в научном центре «Археология и реставрация» квест виртуальной реальности позволит отправиться в археологическую экспедицию на Куликово поле, стать участником раскопок и реставрации самых массовых артефактов – наконечников стрел.

Виртуальные образы повторяют подлинные реликвии из фондов Государственного музея-заповедника. Как и в мире науки, участники археологического квеста взаимодействуют с ними на основе методик, апробированных учеными.

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