Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 февраля 2023 10:07

На День защитника Отечества на Куликовом поле объявлен «Богатырский день»

Праздничные гуляния пройдут сразу на нескольких площадках
Игорь КОПЫТОВ
На День защитника Отечества на Куликовом поле объявлен «Богатырский день»

На День защитника Отечества на Куликовом поле объявлен «Богатырский день»

Фото: материалы пресс-служб

23 февраля в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом развернется интерактивная историческая площадка «Лагерь стрельцов». С воинскими традициями XVII века участников праздника познакомит военно-исторический клуб из Тулы «Седьмой стрелецкий приказ». В стилизованной слободе можно облачиться в исторический костюм и сфотографироваться с вооружением конного воина, научиться отливать пули, предназначенные для раннего огнестрельного оружия, освоить технику нанесения ударов саблей и метания копья-сулицы. А в «Богатырском стане» будет работать средневековый тир. Также гостям предложат поиграть в городки, хоккей метлами, боулинг с матрешками.

В 13:00 выступит рок-группа «Пока мама спит» из Куркино.

В селе Монастырщино на конном дворе в этот день пройдет интерактивная программа «Богатырские игры». Посетители смогут попробовать себя в стрельбе из лука, а также в бою на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

6+