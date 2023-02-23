На День защитника Отечества на Куликовом поле объявлен «Богатырский день» Фото: материалы пресс-служб

23 февраля в музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом развернется интерактивная историческая площадка «Лагерь стрельцов». С воинскими традициями XVII века участников праздника познакомит военно-исторический клуб из Тулы «Седьмой стрелецкий приказ». В стилизованной слободе можно облачиться в исторический костюм и сфотографироваться с вооружением конного воина, научиться отливать пули, предназначенные для раннего огнестрельного оружия, освоить технику нанесения ударов саблей и метания копья-сулицы. А в «Богатырском стане» будет работать средневековый тир. Также гостям предложат поиграть в городки, хоккей метлами, боулинг с матрешками.

В 13:00 выступит рок-группа «Пока мама спит» из Куркино.

В селе Монастырщино на конном дворе в этот день пройдет интерактивная программа «Богатырские игры». Посетители смогут попробовать себя в стрельбе из лука, а также в бою на мягких мечах. Можно примерить доспехи средневековых воинов и сфотографироваться в них.

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