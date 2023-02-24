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НовостиОбщество24 февраля 2023 14:05

Февральский «КостерОК» ждет всех в Центральном парке Тулы

На проводах русской зимы здесь пройдет множество мероприятий
Игорь КОПЫТОВ
Февральский «КостерОК» ждет всех в Центральном парке Тулы

Февральский «КостерОК» ждет всех в Центральном парке Тулы

Фото: материалы пресс-служб

26 февраля с 14:00 до 19:00 на главной сцене всех посетителей ждет большая концертная программа «Широкая масленица»: выступление фольклорных ансамблей, инструментальных оркестров, вокальных групп, коллективов национальных культур.

На фонтанной площади с 14:00 до 17:00 — ярмарка, акция «КостерОК», работа интерактивной площадки площадки «Молодецкие потехи» (традиционно-русские игры: столбоходы, перетягивание каната и распиливание дров на скорость, бег в мешках).

В Детском городке - цирковое шоу, интерактивно-игровой спектакль «Петрушка на масленице», анимационная программа.

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