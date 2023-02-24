В Ясной Поляне отпразднуют Широкую Масленицу Фото: материалы пресс-служб

26 февраля в 13:00 на сцене яснополянского ДК выступит тульский фольклорный ансамбль «Вереница». В программе прозвучат русские народные масленичные песни, а также старинные песни, исполнявшиеся в Ясной Поляне. Артисты также расскажут зрителям о традициях широкой Масленицы.

Затем в фойе Дома культуры гостей будет ждать выступление ансамбля гармонистов «Озорные переборы» и традиционное масленичное угощение – блины с горячим чаем.

Праздник продолжится на улице хороводом вокруг чучела Масленицы.

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