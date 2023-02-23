Тулякам расскажут о тонкостях создания комиксов Фото: материалы пресс-служб

25 февраля в 16:00 в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» на Металлистов состоится лекция тульского видеографа и комиксмейкера Артема Лоскота. Тема лекции «Золотые страницы: Платон, Фибоначчи и Джон Томас Смит на службе комикса».

Лектор расскажет о том, как человеческое сознание воспринимает красоту и гармонию. Вместе с гостями он попробует разобраться, какую роль в нашей жизни играют золотое сечение, а также покажет, как все это находит отражение в комиксах.

В конце лекции слушателей ждет небольшое занятие по постановке и стилизации визуального ряда.

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