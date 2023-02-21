Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 февраля 2023 12:01

В тульском экзотариуме появились маленькие смеющиеся горлицы, карликовые игрунки и иглистые мыши

Малыши порадовали работников и гостей
Источник:kp.ru
В тульском Экзотариуме появились маленькие смеющиеся горлицы, карликовые игрунки и иглистые мыши

В тульском Экзотариуме появились маленькие смеющиеся горлицы, карликовые игрунки и иглистые мыши

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пополнение в семьях египетских смеющихся горлиц, карликовых игрунок и иглистых мышей произошло в конце февраля.

Как сообщают сотрудники экзотариума, родители и детишки чувствуют себя прекрасно. Так, птенец горлицы и мышонок уже вовсю осваивают территорию и самостоятельно питаются.

На игрунок все желающие могут посмотреть в старом здании экзотариума, а на мышек и смеющихся горлиц в здании парка.