В тульском Экзотариуме появились маленькие смеющиеся горлицы, карликовые игрунки и иглистые мыши Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пополнение в семьях египетских смеющихся горлиц, карликовых игрунок и иглистых мышей произошло в конце февраля.

Как сообщают сотрудники экзотариума, родители и детишки чувствуют себя прекрасно. Так, птенец горлицы и мышонок уже вовсю осваивают территорию и самостоятельно питаются.

На игрунок все желающие могут посмотреть в старом здании экзотариума, а на мышек и смеющихся горлиц в здании парка.