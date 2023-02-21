Телефоны в сахаре: очередная посылка с запрещенным содержимым до достигла своего адресата в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Мобильный сюрприз в виде четырех смартфонов популярной марки обнаружили сотрудники оперативно-режимных служб в упаковках с сахаром при досмотре продуктовой передачи для одного из осужденных ИК в Плавске.

Осуществить незаконную доставку мобильных телефонов намеревался 39-летний житель Тулы. Четыре смартфона были замаскированы в коробках с сахаром, которые находились внутри продуктовой передачи. В своем объяснении туляк попытался откреститься от преступного шага, пояснив, что о наличии запрещенных предметов внутри передачи не знал. Доставить пакет в исправительное учреждение его попросила незнакомая женщина.

В отношении «доверчивого» гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.12 КоАП РФ.