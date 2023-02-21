13 чиновников Донского Тульской области не предоставили полные сведения о доходах Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура установила, что руководители муниципальных учреждений в 2022 году предоставили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов за прошедший год.

В настоящее время ими уточнены необходимые сведения, со служащими проведены дополнительные обучающие мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в целях их недопущения в дальнейшем.