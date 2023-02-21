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НовостиОбщество21 февраля 2023 8:15

13 чиновников Донского Тульской области не предоставили полные сведения о доходах

Они привлечены к дисциплинарной ответственности
Источник:kp.ru
13 чиновников Донского Тульской области не предоставили полные сведения о доходах

13 чиновников Донского Тульской области не предоставили полные сведения о доходах

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура установила, что руководители муниципальных учреждений в 2022 году предоставили неполные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих супругов за прошедший год.

В настоящее время ими уточнены необходимые сведения, со служащими проведены дополнительные обучающие мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений в целях их недопущения в дальнейшем.