Ранее не судимый житель Тулы обвиняется в трех преступлениях в сфере миграции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура региона установила, что в период с 7 октября 2021 года по 27 июля 2022 года туляк фиктивно поставил на миграционный учет по своему месту жительства 91 иностранного гражданина, зная, что проживать на этом месте они не будут.

Действия мужчина лишили возможность контролировать соблюдение гражданами правил пребывания и проживания в Российской Федерации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.