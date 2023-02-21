Уроженка Тульской области оформила кредит на умершую мать Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как стало известно в ходе следствия, 17 октября 2021 года злоумышленница вошла в сервис онлайн-банка с телефона умерший матери и, действуя от имени родственницы, заключила кредитный договор на сумму 499,4 тыс. рублей, где 82,4 тыс. рублей за участие в программе страхования жизни. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в Веневском районном суде Тульской области.