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НовостиОбщество21 февраля 2023 7:15

Уроженка Тульской области оформила кредит на умершую мать

Деньги девушка присвоила себе
Источник:kp.ru
Уроженка Тульской области оформила кредит на умершую мать

Уроженка Тульской области оформила кредит на умершую мать

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как стало известно в ходе следствия, 17 октября 2021 года злоумышленница вошла в сервис онлайн-банка с телефона умерший матери и, действуя от имени родственницы, заключила кредитный договор на сумму 499,4 тыс. рублей, где 82,4 тыс. рублей за участие в программе страхования жизни. Денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в Веневском районном суде Тульской области.