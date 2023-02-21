Что связывает Всемирный день экскурсовода и «Тульский пивзавод»? Фото: Олег Петров.

Уже более 20 лет здесь проводятся экскурсии для всех, кто хочет своими глазами увидеть все этапы производства пенного – от поля, где растет ячмень, и до бокала. Кстати, заводы «Балтики» всегда были одними из самых посещаемых объектов промышленного туризма в своих регионах.Каждый раз, встречая на пороге посетителей, экскурсоводы пивоварен стремятся сделать все возможное, чтобы компания запомнилась гостям как самый приветливый, открытый и радушный хозяин.

Что связывает Всемирный день экскурсовода и «Тульский пивзавод»? Фото: Олег Петров.

«Масштаб нашего производства всегда впечатляет гостей. Более того, в отличие от многих других объектов промышленного туризма, которые лишь частично знакомят посетителей с производством, мы не скрываем свои процессы за толстыми стенами, у нас все на виду. Наши гости видят, как и из чего мы варим наше пенное, как контролируем качество сырья, осуществляем розлив продукции и организуем доставку свежего янтарного в магазины, бары и рестораны,— рассказывает Екатерина Калинина, специалист по связям с общественностью и экскурсовод предприятия. — Благодаря визиту на пивоварню у многих людей в лучшую сторону меняется представление о работе крупной компании. Кстати, экскурсия к нам — это популярный формат праздничного мероприятия для коллективов. И самое приятное, что люди сохраняют хорошие впечатления, часто приходят повторно, приводят коллег и друзей».

Что связывает Всемирный день экскурсовода и «Тульский пивзавод»? Фото: Олег Петров.

На экскурсиях можно не только задать вопросы об ингредиентах, технологиях и контроле качества, но и узнать много интересных фактов, а также развеять наиболее распространенные мифы о янтарном напитке. Аналогичной цели служит сайт БАЛТИКА.РФ, где специалисты отвечают на самые популярные вопросы о янтарном напитке и его производстве. Какое отношение Майкл Джексон имеет к пенному, чем IPA отличается от APA, можно ли захмелеть от хмеля, как правильно дегустировать и как подобрать гастрономическое дополнение к разным стилям пенного напитка?

Экскурсии проводятся только для совершеннолетних (18+)