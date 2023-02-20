Во встречном столкновении в Тульской области пострадала несовершеннолетняя пассажирка Фото: материалы пресс-служб

19 февраля на 226-ом километре автодороги М-2 «Крым» Щекинского района Тульской области 57-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mitsubishi Lancer, за рулем которого находился 37-летний мужчина, который после совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадала 13-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi, которая в момент происшествия находилась на заднем сиденье автомобиля, пристёгнутая ремнём безопасности. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.