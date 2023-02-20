У туляков украли почти полтора миллиона рублей за минувшие выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Местные жители утверждают, что знают о фактах и способах мошенничества, но продолжают самовольно отдавать деньги преступникам.

Часто мошенники звонят потерпевшим и представляются сотрудниками банка или правоохранительных органов. Затем они под различными предлогами вынуждают граждан перечислить денежные средства на указанные банковские счета или номера сотовых телефонов.

На такую схему за выходные "попались" 20-летняя жительница Ефремова, которая перевела 1 миллион 179 тысяч 880 рублей и 53-летняя жительница Новомосковска, которая лишилась 116 тысяч рублей.

Кроме того, два пожилых жителя Алексина передали свои денежные средства из-за сообщение о несуществующих ДТП, в которые попали их родственники. 92-летний мужчина отдал 90 тысяч рублей, а 87-летняя женщина - 65 тысяч рублей соответственно.

Также 36-летний житель Кимовска, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве, лишился 11 тысяч 111 рублей, которые он перевёл на банковские счета мошенников.