В жестком ДТП в Тульской области погиб 29-летний мужчина

В Тульской области в жестком ДТП погиб 29-летний мужчина Фото: материалы пресс-служб

18 февраля на 50-ом километре автодороги «Дон-Новомосковск» города Новомосковска Тульской области 42-летний мужчина, управляя автомобилем Peugeot 408, совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Lada Kalina, за рулем которого находился 35-летняя женщина. После, произошел наезд на 4 пешеходов, находившихся на проезжей части дороги, вблизи автомобиля Lada, а водитель автомобиля Peugeot врезался в стоящий автомобиль ВАЗ 21217, которым ранее управлял 32-летний мужчина, который в момент происшествия являлся пешеходом.

В результате ДТП 29-летний пешеход скончался от полученных травм на месте происшествия. Также пострадали водитель автомобиля Peugeot и 3 пешехода.