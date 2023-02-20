В городе Новомосковск Тульской области оштрафован мужчина за демонстрацию действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Суд установил, что 31 декабря 2022 в районе 00:00, мужчина в одном из кафе города включил композицию на украинском языке во время трансляции видеообращения Президента РФ. Действия гражданина спровоцировали публикации видеоролика.

На судебном заседании мужчину признали виновным, так как его действия подрывают доверие к проведению специальной военной операции по защите мирного населения - граждан ДНР и ЛНР.