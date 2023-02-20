Туляк стал призером Всероссийского хакатона «Молодежный бит»

Из 136 команд к защитам проектов дошла 101 команда. За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодежи, удобную визуализацию результатов молодежной политики в регионах, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодежному туризму.

С приветственным словом к участникам хакатона обратился советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Олег Макаров: «В процессе работы ребята предложили много нестандартных решений вне технического задания, описанного в самом кейсе. Это говорит о большой вовлеченности, заинтересованности и творческом подходе. Участники добавляли что-то от себя: кто-то предлагал приложения, кто-то телеграм-боты. Внимания заслуживают не только работы победителей и призеров, но и команд, чьи решения мы точно будем рассматривать для внедрения. Мы считаем, что участие молодежи в создании цифровых сервисов, которыми они сами будут пользоваться, абсолютно логичное и правильное направление».

Лучшими в кейсе «Онбординг» признана команда ВВС, в которую вошли Анна Маланина из Краснодарского края, Александра Аносова из Московской области, Максим Мощенских и Роман Ребик из Санкт-Петербурга, Александр Садыков из Республики Татарстан. Они получили высокие оценки от жюри хакатона. Ребята предложили сервис с элементами геймификации для новых сотрудников и отдела кадров. С его помощью новичок может легко находить всю нужную для работы информацию, связываться с коллегами и работать с любого устройства.

Второе и третье места были отданы командам «Потрясающий костыль» (Татьяна Леонтьева и Архип Подобед из Удмуртской Республики, Елена Никишина из Москвы и Марк Серёгин из Тульской области) и Flywell (Эдуард Халтурин, Надежда Трофимова, Данил Шариков, Родион Московкин и Анастасия Дёмина — все из Волгоградской области).

Победителями кейса «Дашборд» стала команда из Пермского края Data Wizards, в составе которой Азамат Батыркаев, Андрей Литовка, Алексей Василенко, Екатерина Черная. В качестве решения они предложили использовать web-технологии. Уникальность решения — навигация в виде карты, где оперативно и наглядно представлена информация о состоянии реализации молодежной политики в разных регионах в виде графиков и диаграмм сразу по нескольким срезам.

Второе и третье место достались командам «Крутые Бобры» (Тигран Авушян из Калужской области, Юлия Булавина из Москвы, Егор Кондрашов и Александр Лакиза из Санкт-Петербурга) и Cringeneers (Михаил Быстров и Александр Дорош из Москвы, Дмитрий Кулаков из Московской области и Николай Мозганов из Свердловской области).

Первое место с кейсом «Молодежный туризм» заняли ребята из Татарстана и Москвы — команда «Дружба». В ее составе Арина Чеверда, Марк Вишневский, Александр Стрижнев и Никита Гурняк — все из Республики Татарстан и москвич Геннадий Альхеев. Команда представила экосистему, включающую полноценное приложение и интегрированные в соцсети «компаньоны». Основное приложение позволяет просматривать актуальные события, следить за доступными поездками и бронировать удобные общежития. «Компаньоны» же ведут подсчет достижений и привлекают новых пользователей за счет геймификации и интеграции с VK.

Серебро и бронзу забрали команда из Санкт-Петербурга cafe_babe (Ксения Мизгина, Данила Семисчастнов, Роман Гостило, Максим Зенков и Алексей Косенко) и команда из Республики Бурятия «Каэр Морхен» (Данил Жилин, Данила Еремин, Индира Бондарь и Варвара Михалева).

Лучшее решение в кейсе «Цифровой помощник» предложила команда из Санкт-Петербурга «Лягушата», в которую вошли Валерий Васильев, Михаил Булынин, Амир Аляхунов, Михаил Позняк и Лана Рыжкова. Ребята создали уникальную программу, адаптированную под индивидуальные особенности пользователя. Модуль легко внедряется в систему и масштабируется благодаря микросервисной архитектуре. Решение позволяет снизить количество обращений в техподдержку. Кроме того, чтобы отслеживать происходящие изменения, предусмотрены уведомления не только на самой платформе, но и в Telegram. Это позволяет пользователю быть в курсе событий, находясь вне системы.

На втором и третьем месте оказались команда «поБЕДА» (Даниил Морозов, Никита Черников, Виктор Халюткин — все из Ставропольского края и Юрий Проскурников из Москвы) и команда PLEXeT (Алина Жердева и Олег Бахтадзе-Карнаухов из Ставропольского края и Кирилл Смирнов из Москвы).

Победители разделили между собой призовой фонд в размере 1 млн рублей, который был сформирован генеральными партнерами хакатона — компанией «Ростелеком» и университетом «Синергия». Призеры проекта также получили возможность отправиться в туристическую поездку в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Директор по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонид Новожилов отметил, что «Молодежный бит» — это преодоление себя и настоящая проверка сплоченности: «Только самые крепкие коллективы показали внушительные результаты. Для меня каждая команда, которая дошла до защиты проектов, — настоящие победители. Это победа над собой и бесценный опыт. Такие события делают команды еще более крепкими и готовят их к реальным испытаниям и серьезным проектам, которые ждут впереди. Хочу отметить, что все проекты созданы с пониманием современных подходов по построению пользовательских путей, и некоторые из них имеют шанс попасть в RuStore и стать доступными для большого количества пользователей».

В своем выступлении на церемонии награждения участников хакатона проректор по молодежной политике университета «Синергия» Роман Султанов отметил, что поддержка таких событий уже стала доброй традицией: «Мы активно развиваем ИТ-образование и поддерживаем реальные ИТ-разработки: в состав корпорации “Синергия” входит отдельная ИТ-компания, осуществляющая разработку информационных систем, а факультет информационных технологий является одним из крупнейших в нашем университете. Мы развиваем на своей базе стартап-инкубатор, участвуем в реализации крупнейших федеральных проектов в области ИТ-образования. Для нас большая честь выступить генеральным партнером проекта. Все участники хакатона продемонстрировали высокий профессионализм, представили новаторские решения и креативные идеи. Уверен, благодаря победителям цифровизация молодежной политики выйдет на качественно новый уровень».

Стоит отметить, что заявки на участие в хакатоне подали около двух тысяч человек со всей страны, что показывает заинтересованность молодежи в разработке ИТ-решений. Квалифицированные молодые ИТ-специалисты являются той частью общества, которая формирует технологический суверенитет России. Хакатон «Молодежный бит» также стал и площадкой для выявления талантливых ребят потенциальными работодателями — партнерами проекта.

Организатором хакатона выступило Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), стратегическими партнерами — Rambler&Co и VK, информационными партнерами — «Лента.Ру» и «Газета.Ру».