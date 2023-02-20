Житель Тульской области приговорен к 16 годам лишения свободы за убийство из хулиганских побуждений Фото: Алексей ФОКИН (фото)

20 августа 2022 года 27-летний мужчина, проживающий в Узловском районе Тульской области, находился в состоянии алкогольного опьянения возле кафе быстрого питания. В один момент ему сделал замечание 33-летний прохожий. Разозлившись, злоумышленник избил последнего, нанеся удар рукой в голову, от которого мужчина упал на землю, а затем ударил его не менее 21 раза ногой по голове и шее. Пострадавший скончался 24 августа в больнице от полученных травм.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорил его к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.