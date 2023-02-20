В городе Узловая Тульской области мужчина оштрафован за незаконное хранение наркотического средства Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В суде установили, что проживающий в Новомосковском районе гражданин, незаконно хранил наркотическое средство массой 0,16 грамм. Однако, как было выявлено впоследствии, сбывать запрещенное вещество мужчина не собирался.

Вину житель Новомосковского района признал. Теперь он должен заплатить штраф в размере 4 тысячи рублей и пройти диагностику на предмет употребления наркотических средств.